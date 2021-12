Morto Demetrio Volcic | storico corrispondente Rai da Mosca

(Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’, all’età di 90 anni, a Gorizia il giornalistadaper la Rai. Nato a Lubiana il 22 novembre del 1931, entro in Rai nel 1956, diventanto inviato speciale da Trieste nel 1964, passando solo nel 1968 adall’estero, incarico che lo ha portato fuori dall’Italia fino al 1993. Dopo aver ricoperto il ruolo di inviato in Unione Sovietica, passò alla direzione del Tg1 dal 1993 al 1994. Nel 1995 è stato coordinatore della redazione giornalistica delle radio CNR. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle corrispondenze da Praga, Vienna, Bonn e.Dal 22 dicembre 1997 al 29 maggio 2001 ha ricoperto l’incarico di senatore, ...

AGI - È morto a Gorizia all'età di 90 anni Demetrio Volcic, storico corrispondente da Mosca per la Rai durante la Guerra fredda ed ex direttore del Tg1. Nato a Lubiana, per un quarto di secolo aveva raccontato agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro.