Morto Demetrio Volcic | storico corrispondente Rai da Mosca

(Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E', all'età di 90 anni, a Gorizia il giornalistadaper la Rai. Nato a Lubiana il 22 novembre del 1931, entro in Rai nel 1956, diventanto inviato speciale da Trieste nel 1964, passando solo nel 1968 adall'estero, incarico che lo ha portato fuori dall'Italia fino al 1993. Dopo aver ricoperto il ruolo di inviato in Unione Sovietica, passò alla direzione del Tg1 dal 1993 al 1994. Nel 1995 è stato coordinatore della redazione giornalistica delle radio CNR. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle corrispondenze da Praga, Vienna, Bonn e.Dal 22 dicembre 1997 al 29 maggio 2001 ha ricoperto l'incarico di senatore, ...

Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro È morto a Gorizia Demetrio Volcic, giornalista, storico corrispondente da Mosca per la Rai. Aveva compiuto 90 anni il 22 novembre scorso. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro. Fu anche direttore del Tg1 dal 1993 al 1994, senatore del Pds e poi europarlamentare nel gruppo del Pse. È morto oggi a Gorizia Demetrio Volcic, storico corrispondente Rai da Mosca, oltre che da Praga, Vienna, Bonn. Volcic, 90 anni il 22 novembre scorso, fu anche direttore del Tg1 dal 1993 al 1994. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle corrispondenze da Praga, Vienna, Bonn e Mosca.