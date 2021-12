Morto a 90 anni Demetrio Volcic, storico corrispondente Rai da Mosca (Di domenica 5 dicembre 2021) È Morto oggi a Gorizia Demetrio Volcic, storico corrispondente Rai da Mosca, oltre che da Praga, Vienna, Bonn. Volcic, 90 anni il 22 novembre scorso, fu anche direttore del Tg1 dal 1993 al 1994, senatore del Pds e poi europarlamentare nel gruppo del Pse. storico e scrittore, è stato docente dei corsi di Dottrine politiche e Politica internazionale presso l’università di Trieste e nel 2006 gli è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Relazioni Pubbliche dall’università di Udine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Èoggi a GoriziaRai da, oltre che da Praga, Vienna, Bonn., 90il 22 novembre scorso, fu anche direttore del Tg1 dal 1993 al 1994, senatore del Pds e poi europarlamentare nel gruppo del Pse.e scrittore, è stato docente dei corsi di Dottrine politiche e Politica internazionale presso l’università di Trieste e nel 2006 gli è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Relazioni Pubbliche dall’università di Udine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Milano, operaio di 41 anni morto schiacciato dal forno in una pizzeria a Parabiago - HuffPostItalia : Demetrio Volcic è morto. Lo storico corrispondente da Mosca per la Rai aveva 90 anni - ilpost : È morto a 90 anni Demetrio Volcic, a lungo corrispondente dall’estero per la Rai - Valenticchia509 : RT @JigginoRuss: Arrivato in Italia a Lampedusa, ad Abdel Latif non è stato concesso un giorno di libertà: prima la segregazione su una nav… - FabioTraversa : RT @TgLa7: E' morto il cantautore pugliese Toni Santagata. Aveva 85 anni -