Morto a 90 anni Demetrio Volcic, storico corrispondente Rai da Mosca (Di domenica 5 dicembre 2021) È Morto oggi a Gorizia Demetrio Volcic, storico corrispondente Rai da Mosca, oltre che da Praga, Vienna, Bonn. Volcic, 90 anni il 22 novembre scorso, fu anche direttore del Tg1 dal 1993 al 1994, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Èoggi a GoriziaRai da, oltre che da Praga, Vienna, Bonn., 90il 22 novembre scorso, fu anche direttore del Tg1 dal 1993 al 1994, ...

