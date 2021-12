Morgan, il racconto choc a Ballando: 'Mio padre si è suicidato per la depressione' (Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri sera a Ballando con le Stelle i concorrenti hanno dovuto affrontare una prova speciale. Esibirsi basandosi su un aneddoto della loro vita personale dopo averlo raccontato ai telespettatori. ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri sera acon le Stelle i concorrenti hanno dovuto affrontare una prova speciale. Esibirsi basandosi su un aneddoto della loro vita personale dopo averlo raccontato ai telespettatori. ...

Akane_Tendo2015 : RT @ninakreuz: Sono a pezzi per questo racconto di Morgan. Davvero non sappiamo cosa c’è dietro alle persone #BallandoConLeStelle - ninakreuz : Sono a pezzi per questo racconto di Morgan. Davvero non sappiamo cosa c’è dietro alle persone #BallandoConLeStelle - AnnDanceLover : #BallandoConLeStelle Bello il racconto e l'esibizione di #Morgan!?? - Grazia_MB : RT @giulyart: Morgan è stato superlativo. È stato bello che ha avuto un pensiero rivolto ai bimbi di oggi e ai bimbi di ieri. Un racconto b… - Meta_Morgan : RT @giulyart: Morgan è stato superlativo. È stato bello che ha avuto un pensiero rivolto ai bimbi di oggi e ai bimbi di ieri. Un racconto b… -