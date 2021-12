Monti ribadisce su La7: “Mia frase su informazione covid era infelice, ma italiani hanno scarso livello di preparazione nel capire dibattito” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Io non ho parlato minimamente dei no vax, ma ho ripetuto con parole infelici quanto ho detto agli inizi di marzo nel 2020, su questa stessa rete: se ogni canale televisivo dedica 15 ore al giorno al tema pur fondamentale del covid, forse c’è un eccesso di informazione”. L’ex presidente del Consiglio Mario Monti torna sulle sue controverse dichiarazioni rese a “In Onda” (La7) la scorsa settimana. Nuovamente invitato nel talk show politico, Monti ammette di aver usato una espressione infelice (“Bisogna trovare delle modalità meno democratiche secondo per secondo nella somministrazione dell’informazione sul covid”), ma ribadisce il suo punto di vista: “In qualche modo la mia analogia di questa situazione di grande emergenza con la guerra c’è. Agli inizi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) “Io non ho parlato minimamente dei no vax, ma ho ripetuto con parole infelici quanto ho detto agli inizi di marzo nel 2020, su questa stessa rete: se ogni canale televisivo dedica 15 ore al giorno al tema pur fondamentale del, forse c’è un eccesso di”. L’ex presidente del Consiglio Mariotorna sulle sue controverse dichiarazioni rese a “In Onda” (La7) la scorsa settimana. Nuovamente invitato nel talk show politico,ammette di aver usato una espressione(“Bisogna trovare delle modalità meno democratiche secondo per secondo nella somministrazione dell’sul”), mail suo punto di vista: “In qualche modo la mia analogia di questa situazione di grande emergenza con la guerra c’è. Agli inizi ...

