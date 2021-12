Milano-Varese | violenze sessuali sul treno | fermati i due aggressori delle ragazze

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - Corriere : Due ventenni violentate sul treno, terrore sulla linea serale dei pendolari da Milano a... - Agenzia_Ansa : Fermati due uomini peer violenza sessuale nel Varesotto. Sono accusati di aver aggredito lo scorso venerdì sera due… - riccardolavelli : RT @Smartitina: Violenze sessuali sul treno Milano Varese. Treni abbandonati e privi di sicurezza ma il poco personale che c'è, invece di e… - Alekos_Pana : RT @Smartitina: Violenze sessuali sul treno Milano Varese. Treni abbandonati e privi di sicurezza ma il poco personale che c'è, invece di e… -

Sono stati arrestati due uomini per le violenze sessuali che sono avvenute venerdì sera sulla tratta del treno. La prima aggressione è avvenuta su un convoglio e la seconda, un tentativo di stupro fortunatamente scampato, nella stazione di Venegono Inferiore . Le due vittime sono due giovani ...Sono due le persone individuate dagli investigatori sospettate di essere gli autori dello stupro ai danni di una ragazza sulla lineae di una tentata violenza nella stazione di Vedano Olona, in provincia di. Per loro, un italiano e un nordafricano, starebbe per scattare un provvedimento di fermo.Bologna, 5 dicembre 2021 – Prosegue a due velocità distinte tra campionato ed Eurolega la corsa dell’ Armani AX Milano: l’Olimpia in settimana ha infatti rimediato il quarto ko consecutivo in coppa me ...Le indagini serrate della polizia sul caso delle due 20enni violentate in treno da una coppia di stranieri: le vittime si sono conosciute in ospedale ...