Milan-Salernitana, 2-0 il finale: gol di Kessie e Saelemaekers (Di domenica 5 dicembre 2021) La Salernitana perde contro il Milan 2-0 a San Siro nel match valido per la 16° giornata di Serie A. Reti di Kessie al 5? e di Saelemekers al 18?. Rossoneri in testa al campionato a 38 punti, a due lunghezze di vantaggio sul Napoli, uscito sconfitto dal match contro l’Atalanta; Granata ultimi a 8. Il controllo del match da parte del Diavolo è totale, con la Salernitana che si limita ad assistere senza provare più di tanto a cambiare le cose. A far più male ai tifosi campani è stato proprio tale approccio arrendevole, col quale Ribéry e compagni non sono riusciti a tirar fuori il vero valore della squadra. La società granata ha tuttavia confermato mister Colantuono anche dopo questo ennesimo flop. Per centrare la salvezza servono assolutamente un cambio di marcia e forze fresche dal mercato. Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) Laperde contro il2-0 a San Siro nel match valido per la 16° giornata di Serie A. Reti dial 5? e di Saelemekers al 18?. Rossoneri in testa al campionato a 38 punti, a due lunghezze di vantaggio sul Napoli, uscito sconfitto dal match contro l’Atalanta; Granata ultimi a 8. Il controllo del match da parte del Diavolo è totale, con lache si limita ad assistere senza provare più di tanto a cambiare le cose. A far più male ai tifosi campani è stato proprio tale approccio arrendevole, col quale Ribéry e compagni non sono riusciti a tirar fuori il vero valore della squadra. La società granata ha tuttavia confermato mister Colantuono anche dopo questo ennesimo flop. Per centrare la salvezza servono assolutamente un cambio di marcia e forze fresche dal mercato.

Advertising

acmilan : 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??… - AntoVitiello : ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un… - AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - Ery975 : RT @AntoVitiello: ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un fiume… - Macri13 : RT @acmilan: 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??https://t.co… -