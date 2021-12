Milan-Liverpool, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Milan, dopo l’ottimo avvio di stagione, torna a calcare il palcoscenico europeo contro il Liverpool nel match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di lunedì 6 dicembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Il, dopo l’ottimo avvio di stagione, torna a calcare il palcoscenico europeo contro ilnel match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di lunedì 6 dicembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

Milanista_Serio : RT @theMilanZone_: FOCUS #Milan - #Liverpool Archiviata la vittoria di ieri, la squadra si ritrova a Milanello per il primo allenamento in… - PianetaMilan : @acmilan , #Pioli : 'Contro il #Liverpool dovremo avere qualità e intensità' #ACMilan #Milan #SempreMilan - pacorre1 : @CucchiRiccardo Madonna Riccardo…ora non mi dica che ha commentato Milan Liverpool ?? - maiaprimavista : Vabbè Milan-Liverpool Istanbul 2005 #VeneziaVerona - bimbodibarella : Venezia Verona come Milan Liverpool non mi passa -