Milan, la squadra dedica la vittoria a Kjaer, lui risponde: "Grazie di cuori" (Di domenica 5 dicembre 2021) "Grazie di cuore a tutti". Queste le parole di Simon Kjaer su Twitter postando le foto dei compagni di squadra del Milan con indosso le maglie a lui dedicate. Tanta vicinanza quindi dei compagni rossoneri al capitano danese, il quale dovrà rimanere lontano dai campi per tanti mesi. Thank you from my heart – Grazie a tutti#SempreMilan @acMilan https://t.co/LqCgpexpkQ — Simon Kjaer (@simonKjaer1989) December 5, 2021

