Milan | finora sono andati in gol 14 giocatori | solo il Chelsea ha fatto meglio

Il Milan ieri ha battuto 2-0 la Salernitana portandosi in testa alla classifica. C'è una curiosità che riguarda la stagione dei rossoneri: con il gol di Saelemaekers i marcatori stagionali della squadra di Pioli sono diventati 14. solo il Chelsea ha fatto meglio nei top 5 campionati con 16.

