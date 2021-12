Mila Suarez contro Delia Duran: “Ecco perché tornerà con Alex Belli” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mila Suarez, la ex fidanzata di Alex Belli si scaglia contro il concorrente del GF VIp 2021: “É inaffidabile” dice Suarez. Mila Suarez, showgirl e fashion blogger di origine marocchina è conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere l’ex fidanzata di Alex Belli. Suarez in questi giorni si è esposta riguardo l’attuale relazione che il suo ex compagno Belli, ha con Delia Duran, sua moglie. Alex Belli è uno degli attuali concorrenti del GF Vip 2021 e molto spesso è stato ripreso in situazioni intime con Soleil. (CLICCA QUI per vedere il programma in diretta) POTREBBE INTERESSARTI: Manila Nazzaro, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 6 dicembre 2021), la ex fidanzata disi scagliail concorrente del GF VIp 2021: “É inaffidabile” dice, showgirl e fashion blogger di origine marocchina è conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere l’ex fidanzata diin questi giorni si è esposta riguardo l’attuale relazione che il suo ex compagno, ha con, sua moglie.è uno degli attuali concorrenti del GF Vip 2021 e molto spesso è stato ripreso in situazioni intime con Soleil. (CLICCA QUI per vedere il programma in diretta) POTREBBE INTERESSARTI: Manila Nazzaro, ...

Advertising

amaseifalsa : katarina, cristina buccino, mila suarez e Delia come unico concorrente possiamo farle entrare per favore #GFVIP - CarsteiSilvia : RT @gio88milano: Io farei entrare mila suarez come concorrente al grande fratello ?? #gfvip #FuoriAlexBelli - gio88milano : Io farei entrare mila suarez come concorrente al grande fratello ?? #gfvip #FuoriAlexBelli - martasuicubi : @Jonatha20037003 Essendosi reso ridicolo già ai tempi di Mila Suarez sono abbastanza sicura che anche senza il teat… - supermalaxx : -