Migranti, Papa Francesco a Lesbo: "Mediterraneo cimitero senza lapidi, fermiamo il naufragio di civiltà" (Di domenica 5 dicembre 2021) 'Il Mediterraneo è un cimitero senza lapidi, fermiamo il naufragio di civiltà'. Così Papa Francesco parlando, a Lesbo, ai Migranti del campo profughi dell'isola greca. 'Prego Dio di ridestarci dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) 'Ilè unildi'. Cosìparlando, a, aidel campo profughi dell'isola greca. 'Prego Dio di ridestarci dalla ...

Advertising

vaticannews_it : #3dicembre #Migranti Una dozzina circa giungeranno in Italia tra qualche settimana grazie all'iniziativa del Papa… - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - Avvenire_Nei : Papa Francesco: fili spinati, confinamento e schiavitù, ecco l'Occidente - antonellamorga : RT @ilmanifesto: DIRITTI FUORI CAMPO #ilmanifesto #laprima Da Atene papa Francesco mette in guardia sul dilagare di nazionalismi e autor… - infoitinterno : Papa Franceso in visita a Cipro: 'Vicine spiagge come lager per i migranti' -