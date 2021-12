Migranti, donna curda muore al confine polacco. Era incinta (Di domenica 5 dicembre 2021) Da giorni il bambino che portava in grembo non si muoveva più: troppo faticoso per una donna incinta al sesto mese trascorrere settimane nei boschi, senza cibo e acqua sufficienti e il freddo pungente di questa stagione. Quando i medici dell'ospedale di Hajnowka, nel nord-est della Polonia, l'hanno soccorsa, l'11 novembre scorso, Avin Irfan Zahr gridava di dolore e la sua temperatura era di 27 gradi. I sanitari le hanno fatto un cesareo d'urgenza e hanno tentato di salvarla dalla setticemia, ma venerdì 3 dicembre si è spenta anche lei.A raccontare la sua storia è Fundacja Dalog, un'organizzazione umanitaria cattolica che da settembre lavora per fornire assistenza ai Migranti bloccati al confine tra Polonia e Bielorussia. Oltre 300 le persone assistite finora.Come riporta la Fondazione stessa sui suoi canali social, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 dicembre 2021) Da giorni il bambino che portava in grembo non si muoveva più: troppo faticoso per unaal sesto mese trascorrere settimane nei boschi, senza cibo e acqua sufficienti e il freddo pungente di questa stagione. Quando i medici dell'ospedale di Hajnowka, nel nord-est della Polonia, l'hanno soccorsa, l'11 novembre scorso, Avin Irfan Zahr gridava di dolore e la sua temperatura era di 27 gradi. I sanitari le hanno fatto un cesareo d'urgenza e hanno tentato di salvarla dalla setticemia, ma venerdì 3 dicembre si è spenta anche lei.A raccontare la sua storia è Fundacja Dalog, un'organizzazione umanitaria cattolica che da settembre lavora per fornire assistenza aibloccati altra Polonia e Bielorussia. Oltre 300 le persone assistite finora.Come riporta la Fondazione stessa sui suoi canali social, ...

