Migliorano le condizioni di Roberto Malaspina, lo studente ferito a New York: «Nei prossimi giorni lascerà l’ospedale» (Di domenica 5 dicembre 2021) lascerà l’ospedale nei prossimi giorni Roberto Malaspina, lo studente ferito a New York in un’aggressione in cui ha perso la vita un altro ragazzo italiano, Davide Giri. A farlo sapere è il padre: «Abbiamo buone notizie. A breve sarà trasferito dalla terapia intensiva a un reparto ordinario e nei primi giorni della settimana potrebbe lasciare l’ospedale Mount Sinai Morningside», ha detto all’Ansa. La famiglia del ricercatore in storia dell’arte, alla Columbia University per una borsa di studio di sei mesi, vorrebbe farlo tornare a casa almeno per la convalescenza. «Ma lui assolutamente non vuole, intende restare lì», ha detto il padre. Malaspina, intanto, ha ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021)nei, loa Newin un’aggressione in cui ha perso la vita un altro ragazzo italiano, Davide Giri. A farlo sapere è il padre: «Abbiamo buone notizie. A breve sarà trasdalla terapia intensiva a un reparto ordinario e nei primidella settimana potrebbe lasciareMount Sinai Morningside», ha detto all’Ansa. La famiglia del ricercatore in storia dell’arte, alla Columbia University per una borsa di studio di sei mesi, vorrebbe farlo tornare a casa almeno per la convalescenza. «Ma lui assolutamente non vuole, intende restare lì», ha detto il padre., intanto, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Migliorano condizioni Studente accoltellato a New York: sta meglio. Lo stesso aggressore ha ucciso Davide Giri Perugia, 5 dicembre 2021 - Migliorano le condizioni di Roberto Malaspina , lo studente perugino di 27 anni ferito alla schiena e a un fianco a New York , dove si trova per motivi di studio. "Abbiamo buone notizie. A breve sarà ...

Migliorano le condizioni di Roberto Malaspina, lo studente ferito a New York: "Nei prossimi giorni lascerà l'ospedale" Lascerà l'ospedale nei prossimi giorni Roberto Malaspina, lo studente ferito a New York in un'aggressione in cui ha perso la vita un altro ragazzo italiano, Davide Giri . A farlo sapere è il padre: "...

