"Mi hanno dato della nana". All together now, clamoroso Rita Pavone: contro chi punta il dito (Di domenica 5 dicembre 2021) "Quante volte mi hanno preso in giro dandomi della nana?". Rita Pavone si racconta in un'intervista a Tele Più, parlando soprattutto delle critiche ricevute in passato. La cantante, che per il secondo anno consecutivo siede nella giuria di All together Now, ha spiegato però che le critiche hanno senso solo se sono costruttive. Lei, invece, ne ha subìte parecchie, molte delle quali non avevano nulla a che fare con la sua musica. La Pavone, comunque, non si tira indietro e fa ironia anche sulla sua statura: "Se essendo alta 1 metro e 53 centimetri ho venduto 50 milioni di dischi nel mondo chissà quanti ne sarebbero stati se fossi 1 metro e 80”. Parlando del suo lavoro nella trasmissione condotta da Michelle Hunziker su Canale 5, poi, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) "Quante volte mipreso in giro dandomi?".si racconta in un'intervista a Tele Più, parlando soprattutto delle critiche ricevute in passato. La cantante, che per il secondo anno consecutivo siede nella giuria di AllNow, ha spiegato però che le critichesenso solo se sono costruttive. Lei, invece, ne ha subìte parecchie, molte delle quali non avevano nulla a che fare con la sua musica. La, comunque, non si tira indietro e fa ironia anche sulla sua statura: "Se essendo alta 1 metro e 53 centimetri ho venduto 50 milioni di dischi nel mondo chissà quanti ne sarebbero stati se fossi 1 metro e 80”. Parlando del suo lavoro nella trasmissione condotta da Michelle Hunziker su Canale 5, poi, la ...

