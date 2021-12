Meteo, arriva l'inverno: neve in pianura il giorno dell'Immacolata (Di domenica 5 dicembre 2021) Ci attende una settimana dai toni pienamente invernali. Il nostro Paese verrà interessato più volte da una serie di perturbazioni che porteranno piogge anche intense al Centro Sud e neve fino in pianura sulle regioni del Nord. Lunedì erediteremo il brutto tempo del weekend (al Centro Sud) con l'occasione di ulteriori precipitazioni, nevose al di sopra dei 600-800 metri. Andranno meglio le cose al Nord dove farà la sua comparsa il gelo notturno. Di notte e in prima mattina le colonnine di mercurio scenderanno anche sotto lo zero su molti tratti in pianura Padana ma anche in Toscana e Umbria. Nei giorni seguenti il freddo si farà ancora più pungente: il giorno dell'Immacolata è attesa la neve in Val Padana. Milano e Torino i capoluoghi più a rischio. Le previsioni di ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021) Ci attende una settimana dai toni pienamente invernali. Il nostro Paese verrà interessato più volte da una serie di perturbazioni che porteranno piogge anche intense al Centro Sud efino insulle regioni del Nord. Lunedì erediteremo il brutto tempo del weekend (al Centro Sud) con l'occasione di ulteriori precipitazioni, nevose al di sopra dei 600-800 metri. Andranno meglio le cose al Nord dove farà la sua comparsa il gelo notturno. Di notte e in prima mattina le colonnine di mercurio scenderanno anche sotto lo zero su molti tratti inPadana ma anche in Toscana e Umbria. Nei giorni seguenti il freddo si farà ancora più pungente: ilè attesa lain Val Padana. Milano e Torino i capoluoghi più a rischio. Le previsioni di ...

