Messa in Tv oggi domenica 5 dicembre 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 5 dicembre 2021) Come ogni domenica, in quest'articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la Messa in televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare la Messa in tv oggi domenica 5 dicembre? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 5 dicembre 2021. Dopo il programma A sua immagine con Lorena Bianchetti, alle 11 su Rai 1 ci sarà la Santa Messa dalla Chiesa Santissimo Salvatore in Militello in Val di Catania. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live ...

