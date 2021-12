MERCATO MILAN TOP NEWS – Adli parla da rossonero, cercasi vice Kjaer (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la vittoria di ieri, le notizie di oggi sono concentrate soprattutto sul MERCATO del MILAN. Ecco le top NEWS di oggi, 05-12-2021. Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la vittoria di ieri, le notizie di oggi sono concentrate soprattutto suldel. Ecco le topdi oggi, 05-12-2021.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - AntoVitiello : #Maldini a Sky: 'Mercato #Milan? A gennaio non faremo nulla perché siamo competitivi. Rinnovi #Kessie e #Romagnoli?… - EmanuelePisto : @Zoroback_023 In questi anni mi sto rendendo conto che il periodo calcistico che preferisco è quello del mercato. N… - DanielsH796 : RT @quelloconlat: Milan Twitter entrato in clima mercato - PianetaMilan : MERCATO @acmilan TOP NEWS – #Adli parla da rossonero, cercasi vice #Kjaer #ACMilan #Milan #SempreMilan -