Maturità | Sasso | “Tornare a prova scritta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 5 dicembre 2021)2022, covid e. In un lungo post su Facebook la proposta del sottosegretario all’Istruzione Rossano. “Auspico fortemente che ci sia un ritorno alla normalità e alla serietà di unache manca da due anni e la cui assenza penalizza proprio gli studenti” scrive. “Al serio e probabile rischio di essere impopolare tra gli studenti e tra parenti e figli di amici, reagisco con quello che ritengo debba essere il denominatore comune di chi educa: pensare a ciò che è meglio per il loro bene e il loro futuro, non a essergli amico a tutti i costi. Se a un timore o alla paura di un figlio un papà o una mamma reagissero assecondando quella paura, non farebbero l’interesse del figlio. Bisogna incoraggiare a vincerla quella paura, impegnandosi e ...