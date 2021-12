Maturità 2022, Sasso: “La prova scritta va preservata, non abbandoniamo i ragazzi alla deriva del disimpegno” (Di domenica 5 dicembre 2021) All'interno del dibattito sulla conferma delle prove scritte di Maturità 2022, interviene il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 dicembre 2021) All'interno del dibattito sulla conferma delle prove scritte di, interviene il sottosegretario all'Istruzione, Rossano. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Maturità 2022, Sasso: “La prova scritta va preservata, non abbandoniamo i ragazzi alla deriva del disimpegno” - ProDocente : Maturità 2022, da Trento a Catania: no all’esame burletta. Bianchi: sarà serio, ma non punitivo. A gennaio decidere… - orizzontescuola : Maturità 2022, da Trento a Catania: no all’esame burletta. Bianchi: sarà serio, ma non punitivo. A gennaio decidere… - TecnicaScuola : Maturità 2022. Sì agli scritti: messaggio di serietà. La lettera al Ministro di Zagrebelsky, Crepet e altri --… - CrestaLaila : Maturità 2022, l’appello a Bianchi. Da Cottarelli a Fornero, da Barbero a Crepet: no all’«esame burletta» Ma Bianch… -