MASTRONARDI: IL FILM SU CARLA FRACCI NON È UN SANTINO. L’ALLIEVA? CAPITOLO CHIUSO (Di domenica 5 dicembre 2021) Alessandra MASTRONARDI presenta CARLA, il FILM-tv evento con cui Rai1 omaggia questa sera l’indimenticata regina della danza CARLA FRACCI (1936-2021), prima ballerina assoluta della Scala di Milano. “Quando me l’hanno proposto ero abbastanza terrorizzata: “Ma siete sicuri?” ho chiesto. Io non vengo dalla danza classica, c’era da fare un grande lavoro a livello fisico, anche solo dal portamento o da come stare dritta”, così la MASTRONARDI e quando ha saputo che la FRACCI aveva fatto il mio nome: “una specie di onorificenza, comunque la paura non mi ha mai abbandonata”. CARLA FRACCI ha partecipato alla sceneggiatura e ha scelto con il marito Beppe Menegatti gli attori con il regista e la produzione. “Non è un FILM nato ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 dicembre 2021) Alessandrapresenta, il-tv evento con cui Rai1 omaggia questa sera l’indimenticata regina della danza(1936-2021), prima ballerina assoluta della Scala di Milano. “Quando me l’hanno proposto ero abbastanza terrorizzata: “Ma siete sicuri?” ho chiesto. Io non vengo dalla danza classica, c’era da fare un grande lavoro a livello fisico, anche solo dal portamento o da come stare dritta”, così lae quando ha saputo che laaveva fatto il mio nome: “una specie di onorificenza, comunque la paura non mi ha mai abbandonata”.ha partecipato alla sceneggiatura e ha scelto con il marito Beppe Menegatti gli attori con il regista e la produzione. “Non è unnato ...

Advertising

enrica54415116 : RT @alemastronardif: NEWS: Il servizio del TG1 sul film TV 'Carla', che andrà in onda stasera alle 21:25 su @RaiUno!?? (L'intervista ad Ale… - bubinoblog : MASTRONARDI: IL FILM SU CARLA FRACCI NON È UN SANTINO. L'ALLIEVA? CAPITOLO CHIUSO - SerieTvserie : Carla, le foto del film-tv su Raiuno su Carla Fracci con Alessandra Mastronardi - princestone20 : RT @alemastronardif: NEWS: Il servizio del TG1 sul film TV 'Carla', che andrà in onda stasera alle 21:25 su @RaiUno!?? (L'intervista ad Ale… - EfrainBarreto14 : RT @alemastronardif: NEWS: Il servizio del TG1 sul film TV 'Carla', che andrà in onda stasera alle 21:25 su @RaiUno!?? (L'intervista ad Ale… -