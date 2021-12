Massimo Boldi ricorda la moglie Marisa a Verissimo: “Siamo andati al cinema e non ci siamo lasciati più” (Di domenica 5 dicembre 2021) A Verissimo Massimo Boldi ha ripercorso in un’intima intervista la sua vita, segnata anche dal dolore per la morte dell’adorata moglie Marisa. L’attore ha voluto ricordare la sua conoscenza con la donna proprio nella latteria che aveva in gestione, sino al primo appuntamento al cinema. “Era una donna sempre molto dolce” il delicato e commosso ricordo di ‘Cipollino’ ai microfoni di Silvia Toffanin. Massimo Boldi e la moglie Marisa: la conoscenza e il primo appuntamento Massimo Boldi nella sua vita ha dovuto fare i conti con un dolore ancora oggi difficile da superare: la morte della moglie Marisa. Ospite di Verissimo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Aha ripercorso in un’intima intervista la sua vita, segnata anche dal dolore per la morte dell’adorata. L’attore ha volutore la sua conoscenza con la donna proprio nella latteria che aveva in gestione, sino al primo appuntamento al. “Era una donna sempre molto dolce” il delicato e commosso ricordo di ‘Cipollino’ ai microfoni di Silvia Toffanin.e la: la conoscenza e il primo appuntamentonella sua vita ha dovuto fare i conti con un dolore ancora oggi difficile da superare: la morte della. Ospite di...

