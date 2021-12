Massimo Boldi, chi sono le tre figlie Micaela, Marta e Manuela: “Sono gelose delle mie donne” (Di domenica 5 dicembre 2021) Massimo Boldi confessa di essere sempre molto protetto dalle figlie che Sono anche un po’ gelose delle sue amicizie femminili. “Ricostruirsi una vita non è facile, ti illudi di poterlo fare. Io poi ho tre figlie che Sono terribili, nel senso che posso avere delle amiche vicino ma loro Sono dei doberman. Loro vogliono cercare di difendermi da eventuali ‘aggressioni’”, ironizza Boldi. Manuela e Marta confermano: “Noi cerchiamo di tutelarlo, è lui poi che corre da noi. Anche lui con noi è un po’ geloso comunque!” ammette la maggiore. Insieme poi ricordano mamma Maria Teresa, morta anni fa. La famiglia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)confessa di essere sempre molto protetto dallecheanche un po’sue amicizie femminili. “Ricostruirsi una vita non è facile, ti illudi di poterlo fare. Io poi ho trecheterribili, nel senso che posso avereamiche vicino ma lorodei doberman. Loro vogliono cercare di difendermi da eventuali ‘aggressioni’”, ironizzaconfermano: “Noi cerchiamo di tutelarlo, è lui poi che corre da noi. Anche lui con noi è un po’ geloso comunque!” ammette la maggiore. Insieme poi ricordano mamma Maria Teresa, morta anni fa. La famiglia ...

