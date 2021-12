Massimo Boldi, chi è la nuova fidanzata Anita Szacon: “Ho un debole per le giovani donne” (Di domenica 5 dicembre 2021) Massimo Boldi è stata paparazzato dal settimanale Oggi insieme alla sua nuova fiamma Anita Szacon. La quarantenne polacca lavora come cosmetologia presso una farmacia della Capitale. Dopo morte della moglie Marisa, scomparsa nel 2004 a soli 47 anni, Boldi è stato più volte visto in compagnia di giovane donne. Ultima la modella Beatrice Lievieri, 27 anni, con cui Cipollino ha avuto una breve frequentazione a marzo dopo la fine della sua relazione con Irene Fornaciari. “La verità è che non mi rassegno. Che butto il cuore oltre l’ostacolo e che spero sempre di avere accanto le donna giusta con cui passare la vita. Ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro”, ha confessato l’attore a Oggi. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)è stata paparazzato dal settimanale Oggi insieme alla suafiamma. La quarantenne polacca lavora come cosmetologia presso una farmacia della Capitale. Dopo morte della moglie Marisa, scomparsa nel 2004 a soli 47 anni,è stato più volte visto in compagnia di giovane. Ultima la modella Beatrice Lievieri, 27 anni, con cui Cipollino ha avuto una breve frequentazione a marzo dopo la fine della sua relazione con Irene Fornaciari. “La verità è che non mi rassegno. Che butto il cuore oltre l’ostacolo e che spero sempre di avere accanto le donna giusta con cui passare la vita. Ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro”, ha confessato l’attore a Oggi. ...

