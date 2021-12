“Mary Poppins” | gli Oscar e le controversie di un cult epocale

(Di domenica 5 dicembre 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Si sta avvicinando il Natale e per questo abbiamo deciso di proporvi in questo e nei prossimi 4 numeri una selezione di film natalizi. Abbiamo deciso di cominciare con unda. Stiamo parlando di “” di Robert Stevenson “” è un grande classico natalizio premiato con 5che ha conquistato generazioni di spettatori letteralmente rapiti dalla magia del grande sogno disneyano. Con i suoi effetti speciali, all’epoca premiati con l’, il suo muoversi tra realtà e fantasia e le sue canzoncine senza tempo questo film è entrato di diritto nella storia del cinema. Nel 2018 ne è stato fatto un sequel intitolato “Il ritorno di ...

"Mary Poppins" è un grande classico natalizio premiato con 5 Oscar che ha conquistato generazioni di spettatori letteralmente rapiti dalla magia del grande sogno disneyano.