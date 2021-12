Marusic: «Dobbiamo giocare così sempre. Oggi siamo partiti bene» (Di domenica 5 dicembre 2021) Marusic ha parlato a Dazn nel post partita di Sampdoria Lazio, match per la sedicesima giornata di Serie A. Le sue parole Adam Marusic ha parlato a Dazn nel post partita di Sampdoria Lazio, match la sedicesima giornata di Serie A. Le sue parole: VITTORIA – «Mi sento bene, tornavo in campo dopo due settimane, Oggi abbiamo vinto questo è l’importante. Oggi siamo partiti bene con la voglia vincere, nel secondo tempo il rosso a Milinkovic ha reso tutto più difficile ma l’importante era vincer, va bene così». DIFFERENZA TRA PRIMO E SECONDO TEMPO – «Abbiamo fatto 3 gol, mili ha preso il rosso, poi anche la Sampdoria ha giocato molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)ha parlato a Dazn nel post partita di Sampdoria Lazio, match per la sedicesima giornata di Serie A. Le sue parole Adamha parlato a Dazn nel post partita di Sampdoria Lazio, match la sedicesima giornata di Serie A. Le sue parole: VITTORIA – «Mi sento, tornavo in campo dopo due settimane,abbiamo vinto questo è l’importante.con la voglia vincere, nel secondo tempo il rosso a Milinkovic ha reso tutto più difficile ma l’importante era vincer, va». DIFFERENZA TRA PRIMO E SECONDO TEMPO – «Abbiamo fatto 3 gol, mili ha preso il rosso, poi anche la Sampdoria ha giocato molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

