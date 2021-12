Maria De Filippi | raccontare la sua storia è un po’ raccontare la storia della tv commerciale e di successo

(Di domenica 5 dicembre 2021) Conduttrice, produttrice e autrice televisiva, una delle queen indiscussetelevisione italiana. Oggi, 5 dicembre,Decompie 60 anni. Un grande traguardo per una delle donne più influenti in casa Mediaset e che con il tempo ha saputo crearsi una carriera da far invidia. Dal suo primo incontro con Maurizio Costanzo al suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Decompie oggi 60 anni. Nata il 5 dicembre 1961 a Milano , a dieci anni si trasferisce con la famiglia a Mornico Losana, nell'Oltrepò Pavese. La sua carriera trentennale televisiva ...Lo show serale di Canale 5, condotto come sempre daDe, ripartirà sul piccolo schermo dall'8 Gennaio 2022. La fine dell'anno si avvicina e si avvicinano anche le indiscrezioni e le novità sugli show televisivi che partiranno con l'anno ...Il giorno del suo compleanno cade di domenica e forse solo per questo non sarà negli studi Mediaset della capitale a mettere a punto o a registrare l’ennesima puntata di uno dei tanti suoi programmi d ...La conduttrice compie 60 anni e festeggia una carriera di straordinari successi in tv con l'amore del marito Maurizio Costanzo e del loro figlio Gabriele ...