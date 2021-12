Maratona Valencia 2021, risultati e classifica: Giovanna Epis si esalta, quinta italiana di sempre. Vincono Cherono e Woldu (Di domenica 5 dicembre 2021) Giovanna Epis si è esaltata nella Maratona di Valencia e ha confezionato la miglior gara della sua carriera. L’azzurra ha demolito il proprio personale di quasi tre minuti, completando la prova in terra spagnola col tempo di 2h25:20 (rispetto al precedente di 2h28:03 siglato lo scorso anno a Reggio Emilia, quando conquistò il titolo nazionale). La 33enne ha compiuto un vero e proprio salto di qualità sui 42,195 km, diventando la quinta italiana di sempre (il record è il 2h:23:44 firmato da Valeria Straneo il 15 aprile 2012 a Rotterdam) e la quarta europa dell’anno. L’allieva di Giorgio Rondelli è passata alla mezza in 1h13:04, poi ha alzato il ritmo e nella seconda parte di gara si è decisamente distinta. La veneziana, che da tempo vive a Legnano ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)si èta nelladie ha confezionato la miglior gara della sua carriera. L’azzurra ha demolito il proprio personale di quasi tre minuti, completando la prova in terra spagnola col tempo di 2h25:20 (rispetto al precedente di 2h28:03 siglato lo scorso anno a Reggio Emilia, quando conquistò il titolo nazionale). La 33enne ha compiuto un vero e proprio salto di qualità sui 42,195 km, diventando ladi(il record è il 2h:23:44 firmato da Valeria Straneo il 15 aprile 2012 a Rotterdam) e la quarta europa dell’anno. L’allieva di Giorgio Rondelli è passata alla mezza in 1h13:04, poi ha alzato il ritmo e nella seconda parte di gara si è decisamente distinta. La veneziana, che da tempo vive a Legnano ...

Maratona+di+Valencia%2C+Costiera+Amalfitana+e+Francavilla%3A+fine+settimana+intenso+per+la+Podistica+San+Salvo SanSalvo.net La svolta di Epis, vola a Valencia Super progresso di Giovanna Epis alla maratona di Valencia. L’azzurra firma una grande prestazione correndo in 2h25:20 nella città spagnola, per demolire il record personale di quasi tre minuti rispet ...

L’assessore regionale Gabusi (canellese) alla Maratona di Valencia L'assessore regionale Marco Gabusi, canellese, partecipa oggi alla 41esima edizione della Maratona di Valencia.

