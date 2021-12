MARA VENIER PAZZA DI BALLANDO: EVVIVA MILLY, ASCOLTI STELLARI! QUANTO HO PIANTO…! (Di domenica 5 dicembre 2021) Un talk all’insegna del di tutto, di più in perfetto stile Rai quello andato in onda da MARA VENIER a Domenica In e dedicato a BALLANDO con le Stelle. Il gioco di squadra di Rai1 si rafforza e lo show di MILLY Carlucci si conferma campione di ASCOLTI e appeal, essendo l’unico programma, Sanremo a parte, ad illuminare tutto il palinsesto della rete ammiraglia. Grandissimo successo ieri sera di BALLANDO. ASCOLTI stellari, EVVIVA Rai1, EVVIVA MILLY! Un’edizione molto bella, sono stata sveglia fino all’una per seguire tutta la puntata. Così MARA VENIER esordisce con i complimenti a MILLY Carlucci per l’ennesimo trionfo d’ASCOLTI del suo show, in onda dal ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 dicembre 2021) Un talk all’insegna del di tutto, di più in perfetto stile Rai quello andato in onda daa Domenica In e dedicato acon le Stelle. Il gioco di squadra di Rai1 si rafforza e lo show diCarlucci si conferma campione die appeal, essendo l’unico programma, Sanremo a parte, ad illuminare tutto il palinsesto della rete ammiraglia. Grandissimo successo ieri sera distellari,Rai1,! Un’edizione molto bella, sono stata sveglia fino all’una per seguire tutta la puntata. Cosìesordisce con i complimenti aCarlucci per l’ennesimo trionfo d’del suo show, in onda dal ...

