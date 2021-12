Mancini: “Per il Mondiale ci siamo complicati la vita. Sarà dura ma abbiamo buone possibilità” (Di domenica 5 dicembre 2021) Per il Mondiale ci siamo complicati un po’ la vita, vedremo a marzo, non Sarà facile ma secondo me abbiamo delle buone possibilità”. C’e’ anche il ct dell’Italia, Roberto Mancini, a Jeddah ad assistere al Gp dell’Arabia Saudita di Formula 1 ospite della Ferrari: il commissario tecnico ai microfoni di Sky affronta anche la questione bomber: “Scamacca? abbiamo dei ragazzi bravi che possono crescere. Immobile segna più di tutti, nelle ultime gare ha avuto problemi fisici, solo questo”. Mancini poi parla del suo tifo per la Rossa: “La Ferrari ha un grande spirito e forza di squadra. Sono un grande tifoso della Ferrari, Leclerc e Sainz sono giovani e veloci, potrebbero andare andare bene anche per me”, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Per ilciun po’ la, vedremo a marzo, nonfacile ma secondo medelle”. C’e’ anche il ct dell’Italia, Roberto, a Jeddah ad assistere al Gp dell’Arabia Saudita di Formula 1 ospite della Ferrari: il commissario tecnico ai microfoni di Sky affronta anche la questione bomber: “Scamacca?dei ragazzi bravi che possono crescere. Immobile segna più di tutti, nelle ultime gare ha avuto problemi fisici, solo questo”.poi parla del suo tifo per la Rossa: “La Ferrari ha un grande spirito e forza di squadra. Sono un grande tifoso della Ferrari, Leclerc e Sainz sono giovani e veloci, potrebbero andare andare bene anche per me”, ...

