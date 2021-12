Maltempo: forte mareggiata, sos balneari litorale romano (Di domenica 5 dicembre 2021) Non conosce tregua la costa del litorale romano sferzata da giorni da mareggiate di varie intensità che, a quanto riferiscono i balneari che lanciano un nuovo Sos, sta provocando nuova erosione e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Non conosce tregua la costa delsferzata da giorni da mareggiate di varie intensità che, a quanto riferiscono iche lanciano un nuovo Sos, sta provocando nuova erosione e ...

Advertising

AnsaRomaLazio : Maltempo: forte mareggiata, sos balneari litorale romano. Devastati stabilimenti da Ostia a Fregene e Fiumicino… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Maltempo: forte mareggiata, sos balneari litorale romano Devastati stabilimenti da Ostia a Freg… - titty_napoli : RT @NotizieFrance: Maltempo: crolla balcone in quartiere Posillipo a Napoli Paura per boato e forte rumore ma nessuna persona coinvolta. h… - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - PIOGGE e FORTE VENTO in #CAMPANIA, sarà ancora una settimana di #MALTEMPO - CorriereQ : Maltempo: forte mareggiata, sos balneari litorale romano -