Maltempo | Coldiretti | Sale il conto dei danni | effetti negativi su vendemmia e raccolta olive

(Di domenica 5 dicembre 2021)ildeidain un autunno segnato lungo tutta la Penisola da quasi 6 nubifragi al giorno tra bombe d’acqua, grandinate, tornado e bufere di neve che hanno provocato frane, allagamenti ed esondazioni. E’ quanto emerge dall’analisi dellasulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova perturbazione di origine atlantica con allerta arancione della Protezione civile in Calabria e Basilicata e gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia mentre al Nord precipitazioni sono previste sul Triveneto con neve diffusa sulle Alpi sopra i 400 metri. A pagare unsalato in autunno – continua la– è l’agricoltura con la fase conclusiva dellae la ...

A pagare un conto salato in autunno, continua la, è l`agricoltura con la fase conclusiva ...ci sono gli ortaggi autunnali e bisogna effettuare le tradizionali semine ostacolate dal. ...Pontassieve: fiume in casa VIDEO 22 Ottobre 2013: "Perdite in agricoltura per 5 - 6 miliardi" 15 Luglio 2013 Ti potrebbe interessare Close Stop delocalizzazione!...Roma, 5 dicembre 2021 - Ci sono tutte le conferme: sta per arrivare la neve anche in città. I fiocchi bianchi, dicono gli esperti di previsioni meteo, cadranno in Valpadana. Quando? Nel giorno dell'Im ...Le forti perturbazioni autunnali hanno danneggiato vendemmia e raccolta olive anche in Lazio e Campania. Salerno la provincia più a rischio di dissesto idrogeologico in Italia ...