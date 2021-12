Maltempo, ancora allerta “gialla” in Campania: precipitazioni fino alla mezzanotte di domani (Di domenica 5 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, “ha prorogato l’allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo attualmente in vigore su tutta la Campania, fino alle 23.59 di domani, lunedì 6 dicembre”. Lo si legge in una nota. “Per tutta la giornata di oggi e per l’intera giornata di domani si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni punti del territorio. A questo quadro meteo sono ancora associate possibili raffiche di vento nel corso delle precipitazioni. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione,luce delle valutazioni del Centro Funzionale, “ha prorogato l’meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo attualmente in vigore su tutta laalle 23.59 di, lunedì 6 dicembre”. Lo si legge in una nota. “Per tutta la giornata di oggi e per l’intera giornata disi prevedonosparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni punti del territorio. A questo quadro meteo sonoassociate possibili raffiche di vento nel corso delle. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi congamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ...

Advertising

ildenaro_it : Per tutta la giornata di #oggi e per l’intera giornata di #domani si prevedono #precipitazioni sparse, che potrebbe… - CentroMeteoITA : #METEO - Ancora #MALTEMPO per la PROSSIMA SETTIMANA, poi potrebbe arrivare una pausa; i dettagli - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Il maltempo spaventa ancora. Allerta arancione in Basilicata e Calabria - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ? Il #maltempo spaventa ancora. Allerta arancione in Basilicata e Calabria _ In arrivo piogge e vento forte. Allerta… - mariali94316534 : Il maltempo spaventa ancora. Allerta arancione in Basilicata e Calabria -