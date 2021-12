Mai vista così prima d’ora, ora è irriconoscibile: look stravolto, clamoroso! (Di domenica 5 dicembre 2021) così non l’avevamo mai vista prima d’ora, ora è proprio irriconoscibile: il suo look è completamente stravolto, difficile da crederci. Un look completamente stravolto, quello che, qualche giorno fa, la super modella ha sfoggiato sul suo canale social ufficiale. Lasciando tutti i suoi ammiratori completamente senza parole. D’altra parte, il cambio look che è stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 5 dicembre 2021)non l’avevamo mai, ora è proprio: il suoè completamente, difficile da crederci. Uncompletamente, quello che, qualche giorno fa, la super modella ha sfoggiato sul suo canale social ufficiale. Lasciando tutti i suoi ammiratori completamente senza parole. D’altra parte, il cambioche è stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Th_Dm4570 : Chi crede che con il prezzo di una pizza al mese si aiuti chi fa fatica ad arrivare a fine mese la povertà non l'ha… - _Melaninpoppin_ : RT @itstere__: piccolo switch sul gf, per dire che la maleducazione, la poca empatia e l'acidità di questa edizione non l'ho mai vista in 5… - makethewheel : per favore i pianti che mi sto facendo questo ragazzino è meraviglioso da ogni punto di vista e nessuno lo ha mai m… - leoneleone451 : Dio infatti non si inganna, né con false parole, né con ipocriti azioni, Egli vede tutto e non perde mai di vista n… - itstere__ : piccolo switch sul gf, per dire che la maleducazione, la poca empatia e l'acidità di questa edizione non l'ho mai v… -