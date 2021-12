“M5S | il realismo politico e la fase 2 del grillismo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Dunque, il M5S ha deciso di accedere al 2 per mille, il sistema di finanziamento pubblico che era considerato ai loro esordi come materia di scandalo. E probabilmente di qui a poco finirà per decidere che i parlamentari che hanno fatto due mandati potranno fare anche il terzo -un altro tabù destinato a infrangersi. Per non dire del ministro Di Maio il quale con diplomatico candore ha fatto sapere che in Francia voterebbe quel Macron contro cui erano insorti in armi quei gilet gialli a cui lo stesso Di Maio, in tandem con Di Battista, aveva a suo tempo portato la propria rivoluzionaria solidarietà. L’elenco delle conversioni a cui ilsta spingendo il movimento che nacque dal V day (e tutti ricordiamo cosa significava quella V) è più lungo di così, ed è destinato probabilmente ad allungarsi ancora di più. Da un lato si fanno i conti ...