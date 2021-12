M5s, il 9 dicembre voto su segreteria e 13 nuovi Comitati (Di domenica 5 dicembre 2021) Il M5s ha convocato l'assemblea degli iscritti dalle 12 di giovedì alle 12 di venerdì per deliberare l'approvazione della nomina di cinque Vicepresidenti, l'elezione dei componenti dei 4 Comitati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) Il M5s ha convocato l'assemblea degli iscritti dalle 12 di giovedì alle 12 di venerdì per deliberare l'approvazione della nomina di cinque Vicepresidenti, l'elezione dei componenti dei 4...

Advertising

M5S_Europa : Il 31 dicembre scade la cassa integrazione per 1.322 lavoratori della compagnia #AirItaly. La liquidazione volontar… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: M5s, il 9 dicembre voto su segreteria e 13 nuovi Comitati #m5s - MediasetTgcom24 : M5s, il 9 dicembre voto su segreteria e 13 nuovi Comitati #m5s - lillidamicis : «Non è il momento di definanziare nessuno dei progetti per la riconversione di Taranto, perché Taranto non può rinu… - giellevu : RT @TgrRaiPuglia: Il Cis #Taranto convocato dalla ministra #Carfagna il 7 dicembre. #M5S contro #ForzaItalia, che sostiene gli investimenti… -