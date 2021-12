**M5S: Gubitosa, 'tutti sono con il nuovo corso di Conte'** (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Leggo di continuo di addii, scissioni, litigi: anche al Senato quando abbiamo eletto il capogruppo e così anche alla Camera ogni volta che facciamo le nostre riunioni, quando si alza qualcuno e dice 'mi candido a qualcosa' la premessa è 'io sono per il nuovo corso del presidente Conte'. Non ho mai sentito nessuno, da quando è partito il nuovo corso, alzarsi in piedi e dire: 'io sono contro il presidente Conte e il nuovo corso, presidente Conte dimettiti', mai sentito". Lo assicura Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 stelle, ospite di Sky Tg 24. "Quindi -aggiunge riferendosi alle prossime elezioni per il capogruppo alla Camera- anche la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Leggo di continuo di addii, scissioni, litigi: anche al Senato quando abbiamo eletto il capogruppo e così anche alla Camera ogni volta che facciamo le nostre riunioni, quando si alza qualcuno e dice 'mi candido a qualcosa' la premessa è 'ioper ildel presidente'. Non ho mai sentito nessuno, da quando è partito il, alzarsi in piedi e dire: 'iocontro il presidentee il, presidentedimettiti', mai sentito". Lo assicura Michele, vicepresidente del Movimento 5 stelle, ospite di Sky Tg 24. "Quindi -aggiunge riferendosi alle prossime elezioni per il capogruppo alla Camera- anche la ...

