Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan scoprirà che Kiraz è figlia sua? (Di domenica 5 dicembre 2021) Eda sta facendo davvero di tutto per tenere lontana Kiraz ma non è affatto semplice… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni di Love is in the air per la settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021. Le nuove puntate settimanali della seguitissima serie tv turca andranno come sempre in onda durante il pomeriggio di Canale 5. Ricordiamo che, come già accaduto durante la scorsa puntata, il sabato e la domenica Love is in the air non andrà in onda. Gli appuntamenti restano quelli dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16,55 circa. Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 dicembre 2021 Non ci resta nient’altro che scoprire che cosa accadrà a Eda, Serkan e tutti i personaggi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 dicembre 2021) Eda sta facendo davvero di tutto per tenere lontanama non è affatto semplice… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuovediis in the air per la settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021. Le nuove puntatedella seguitissima serie tv turca andranno come sempre in onda durante il pomeriggio di Canale 5. Ricordiamo che, come già accaduto durante la scorsa puntata, il sabato e la domenicais in the air non andrà in onda. Gli appuntamenti restano quelli dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16,55 circa.is in the air, ledella settimana dal 6 al 10 dicembre 2021 Non ci resta nient’altro che scoprire che cosa accadrà a Eda,e tutti i personaggi di ...

Advertising

strbrrynng : the urge urgissimo di avere crazy in love chaer ver tra le mani - g00d4ys : @share_the_love_ NON QUANDO ESISTE QUESTO - viasyba : @likepalms Poi scartata dopo QUELLA versione di Love on the brain F O L L I A - Cabbot_ : Mi piace molto anche Love is the Air del 2018. Comunque ce ne vuole a pensare che questi dipinti siano foto scusat… - vale_3710 : RT @chevedigooo: Con Laura Lucia stavano constando che a dicembre abbiamo avuto: ‘Kissing you’, il primo passaggio in radio di Guccy Bag, ‘… -