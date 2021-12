Love is in the air anticipazioni dal 6 al 10 dicembre 2021, Serkan vicino alla verità su Kiraz? (Di domenica 5 dicembre 2021) Nelle puntate di Love is in the air che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre 2021 vediamo che Serkan vorrebbe riconquistare Eda e ci saranno diversi momenti nel corso di questi episodi, durante i quali il Bolat sarà sul punto di scoprire tutto di Kiraz. Melo e Ayfer tenteranno con ogni stratagemma di impedire che scopra chi è la bambina. Eda intanto sente che deve dirgli tutto e vuole parlarne con la zia e l’amica di sempre. Aydan intanto sta cercando di scovare Kemal, che sembra svanito dopo che lei l’ha cacciato di casa. Tutte le puntate della soap opera turca già trasmesse, sono disponibili on demand sul sito Mediaset Infinity. Ecco quello che succederà durante le puntate di Love is in the air dal 6 al 10 dicembre 2021 Seguendo la ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 dicembre 2021) Nelle puntate diis in the air che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10vediamo chevorrebbe riconquistare Eda e ci saranno diversi momenti nel corso di questi episodi, durante i quali il Bolat sarà sul punto di scoprire tutto di. Melo e Ayfer tenteranno con ogni stratagemma di impedire che scopra chi è la bambina. Eda intanto sente che deve dirgli tutto e vuole parlarne con la zia e l’amica di sempre. Aydan intanto sta cercando di scovare Kemal, che sembra svanito dopo che lei l’ha cacciato di casa. Tutte le puntate della soap opera turca già trasmesse, sono disponibili on demand sul sito Mediaset Infinity. Ecco quello che succederà durante le puntate diis in the air dal 6 al 10Seguendo la ...

