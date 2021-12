L’Ordine dei Cavalieri di Santiago al Villaggio dei Ragazzi (Di domenica 5 dicembre 2021) Conferenza presso la sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Vincenzo Tramontano, neo Cavaliere delL’Ordine di Santiago, che ha tenuto un incontro dal titolo: “I valori del cammino di Santiago”, descrivendo l’eccezionale esperienza di fede vissuta nel 2017 durante il viaggio iniziato a Saint-Jean-Pied-de-Port e conclusosi, dopo 800 km di cammino a piedi, a Santiago di Compostela. Sul tema è intervenuto anche il neo Cavaliere e Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – sez. di Maddaloni -Giuseppe Farina. La Conferenza si è anche caratterizzata per la Cerimonia di investitura di alcuni nuovi Cavalieri delL’Ordine che ebbe origine nella Regione Castilla y Leòn nel 1170 per proteggere i pellegrini che si recavano a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021) Conferenza presso la sala Chollet della Fondazionedeidi Vincenzo Tramontano, neo Cavaliere deldi, che ha tenuto un incontro dal titolo: “I valori del cammino di”, descrivendo l’eccezionale esperienza di fede vissuta nel 2017 durante il viaggio iniziato a Saint-Jean-Pied-de-Port e conclusosi, dopo 800 km di cammino a piedi, adi Compostela. Sul tema è intervenuto anche il neo Cavaliere e Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – sez. di Maddaloni -Giuseppe Farina. La Conferenza si è anche caratterizzata per la Cerimonia di investitura di alcuni nuovidelche ebbe origine nella Regione Castilla y Leòn nel 1170 per proteggere i pellegrini che si recavano a ...

