Lockdown: il nuovo vento dell’austerità che spira da Francoforte (Di domenica 5 dicembre 2021) Da necessità a metodo di governo o, quantomeno, di politica economica. È questa la parabola della stagione dei Lockdown, iniziati a marzo 2020 con l’esplodere della pandemia e successivamente divenuti unico strumento di lotta al virus. O sedicente tale, perché intendiamoci: i numeri non sono dalla sua e la correlazione tra maggiori restrizioni e riduzione del numero dei contagiati o dei ricoverati è talmente debole da non potersi considerare significativa. A poco, insomma, servono le variazioni sul tema che passano dalle regioni colorate al lasciapassare noto come «green pass», in un ventaglio di opzioni con le quali il governo gioca da praticamente un anno. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2021 Ritornano alla mente le parole del Pedante, che con molta lungimiranza di metodo osservava: «Se non serve, serve a qualcos’altro». A ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 dicembre 2021) Da necessità a metodo di governo o, quantomeno, di politica economica. È questa la parabola della stagione dei, iniziati a marzo 2020 con l’esplodere della pandemia e successivamente divenuti unico strumento di lotta al virus. O sedicente tale, perché intendiamoci: i numeri non sono dalla sua e la correlazione tra maggiori restrizioni e riduzione del numero dei contagiati o dei ricoverati è talmente debole da non potersi considerare significativa. A poco, insomma, servono le variazioni sul tema che passano dalle regioni colorate al lasciapassare noto come «green pass», in un ventaglio di opzioni con le quali il governo gioca da praticamente un anno. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2021 Ritornano alla mente le parole del Pedante, che con molta lungimiranza di metodo osservava: «Se non serve, serve a qualcos’altro». A ...

Advertising

Milan70Roberto : RT @IlPrimatoN: I lockdown fanno rima con austerità: se le misure di confinamento non fermano la circolazione del virus, a che servono?… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: I lockdown fanno rima con austerità: se le misure di confinamento non fermano la circolazione del virus, a che servono?… - f_burla : RT @IlPrimatoN: I lockdown fanno rima con austerità: se le misure di confinamento non fermano la circolazione del virus, a che servono?… - IlPrimatoN : I lockdown fanno rima con austerità: se le misure di confinamento non fermano la circolazione del virus, a che serv… - Omo_Neri : @Gigadesires Tanto quando ci sarà il nuovo lockdown ci saranno i ristori, pensano. -