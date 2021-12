Lo sfogo di Clarissa Selassiè per difendere le sorelle Ecco le sue parole FOTO

(Di domenica 5 dicembre 2021) L’ex gieffinaè tornatale suesui social dagli attacchi della Casa.le sueè stata eliminata dal Grande Fratello Vip la scorsa settimane ma sui social continua aa spada tratta le due: Lulù e Jessica. Le due princess stanno continuando l’avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia ma purtroppo negli ultimi giorni si stanno scontrando con diversi concorrenti del reality. Lulù in particolare è riuscita a far emergere la sua parte più sensibile e dunque spesso viene attaccata dagli altri concorrenti, proprio durante l’ultima puntata si è scontrata con Maria Monsè con un’accusa discussione. Leggi anche —> dayane mello torna ...

FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: #colazione con Clarissa Pinkola Estés: La pressione causata dalla repressione psichica fa ribollire gli istinti fino all… - PatriziaTenda : #colazione con Clarissa Pinkola Estés: La pressione causata dalla repressione psichica fa ribollire gli istinti fin… - Credici6 : @magasuperna La mia empatia e sensibilità va a Clarissa che in un momento di sfogo è stata lasciata da sola perché… - Credici6 : @magasuperna Invece tu la conosci??? Le sorelle anche si sono lamentate... Forse ti sei persa lo sfogo di Clarissa… - instaNewsIT : Clarissa senza freni dopo il #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Clarissa

In questo modo esordisceSelassiè su Instagram con un lungoche prosegue: Oggi, abbiamo toccato il fondo: Il 'Grande Fratello Vip' ha deciso di far conoscere al pubblico italiano e ...Insomma, la new entry della Casa del Gf Vip 6 assiste allodella giovane concorrente e ... il rischio di eliminazione per lei e per la sorellal'ha decisamente messa di pessimo umore. ...Clarissa Selassiè difende le sorelle: “Parole discriminatorie per Jessica e Lulù”, l’attacco alla Cipriani, Manila e Katia Ricciarelli.POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> ”Impara l’educazione!”: Manuel Bortuzzo annientato dopo l’ultimo gestaccio a Lulù. Gli utenti hanno inoltre commentato la reazione di Manuel al pianto di Lulù dopo averl ...