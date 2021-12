LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 71-69, Serie A basket in DIRETTA: inizia il quarto e ultimo periodo. Emiliani avanti di pochissimo (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-74 Belinelli da due. 75-74 Le squadre si riavvicinano a -1. Sassari si aggrappa ai canestri di Logan. 73-69 Weems da due: Virtus a +4. inizia IL quarto periodo. Si va all’ultimo riposo. FINISCE IL TERZO quarto: Virtus Bologna-Dinamo Sassari 71-69. 71-69 Belinelliiiiiiiiiii da tre: Virtus in vantaggio. 68-69 Tremano le mani: due liberi sbagliati da Jaiteh, un libero a referto Bendzius. 68-68 Triiiiipla di Alibegovic. Pareggia la Virtus. 65-68 Belinelli in lunetta: 2/2. 63-68 Le squadre si scambiano cortesie: canestri da una parte e dall’altra, separate da cinque punti. 59-65 Looooogan in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-74 Belinelli da due. 75-74 Le squadre si riavvicinano a -1.si aggrappa ai canestri di Logan. 73-69 Weems da due:a +4.IL. Si va all’riposo. FINISCE IL TERZO71-69. 71-69 Belinelliiiiiiiiiii da tre:in vantaggio. 68-69 Tremano le mani: due liberi sbagliati da Jaiteh, un libero a referto Bendzius. 68-68 Triiiiipla di Alibegovic. Pareggia la. 65-68 Belinelli in lunetta: 2/2. 63-68 Le squadre si scambiano cortesie: canestri da una parte e dall’altra, separate da cinque punti. 59-65 Looooogan in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 0-0 Serie A basket in DIRETTA: si comincia! Squadre subito in bagarre - #Virtus… - Virtusbo : ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Pajola, Teodosic, Weems, Hervey, Tessitori Virtus Segafredo Bologn… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Dina… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Dinam… - UCAlbinoLeffe : Serie C - Girone A @LegaProOfficial | Giornata 17 ???? Fine primo tempo al Gavagnin-Nocini?? Virtus Verona ?? #aL 0-0… -