LIVE – Treviso-Reggio Emilia 51-51 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 5 dicembre 2021) Latestuale di Nutribullet-UNAHOTELS, valida per la decima giornata diA1di. Sfida tra due squadre che si trovano a ridosso della zona playoff e a cui manca un po’ di continuità di risultati, con gli ospiti che vengono da una vittoria contro Cremona dopo tre sconfitte consecutive. La palla a due è fissata per le ore 18:30 di domenica 5 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade sul parquet del Palaverde. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...