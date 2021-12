LIVE – Tortona-Fortitudo Bologna 74-64 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 5 dicembre 2021) Latestuale di Bertram DerthonaKigili, valida per la decima giornata dellaA1di. Trasferta piemontese per gli uomini di coach Martino che, reduci da due sconfitte consecutive, cercano punti preziosi per togliersi dall’ultima posizione con soli quattro punti. Dall’altra parte, i padroni di casa sono alla ricerca di continuità di risultati, nonostante la buona posizione in classifica. La palla a due è fissata per le ore 20:45 di domenica 5 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento della partita. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E ...