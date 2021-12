LIVE Serie B 05/12/2021, Como-Pisa: La Gumina sfida Lucca, la diretta del match (Di domenica 5 dicembre 2021) Una sfida che vedrà protagonisti i due ex Palermo: segui la diretta testuale di Como e Pisa, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B Leggi su mediagol (Di domenica 5 dicembre 2021) Unache vedrà protagonisti i due ex Palermo: segui latestuale divalevole per la sedicesima giornata del campionato di

Advertising

juventusfc : E' iniziata la ripresa di #SassuoloJuve! Le #JuventusWomen sono LIVE su @JuventusTV ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Un gol per tempo: i nerazzurri continuano la corsa in Serie A, salendo a quota 34 ?? - AlmaCalcioTosca : Il nostro LIVE - Diretta del turno di Serie D - sportli26181512 : Spezia-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Picco di La Spezia arriva il Sassuolo.… - andreastoolbox : Spezia Sassuolo, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport -