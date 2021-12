LIVE Serie A 05/12/2021, Bologna-Fiorentina: segui la diretta del match (Di domenica 5 dicembre 2021) Bologna e Fiorentina si affrontano nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: segui la diretta testuale di Mediagol.it Leggi su mediagol (Di domenica 5 dicembre 2021)si affrontano nelvalevole per la sedicesima giornata del campionato diA:latestuale di Mediagol.it

Advertising

juventusfc : E' iniziata la ripresa di #SassuoloJuve! Le #JuventusWomen sono LIVE su @JuventusTV ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Un gol per tempo: i nerazzurri continuano la corsa in Serie A, salendo a quota 34 ?? - alatussyaksha : no però io # emozionato per la partita di stasera daje è la prima di serie A di pallavolo che vedrò live - Mediagol : LIVE Serie A 05/12/2021, Bologna-Fiorentina: segui la diretta del match - SkySport : Bologna-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE LIVE SU SKY SPORT 4K Diretta anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport… -