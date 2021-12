LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise in DIRETTA | Gut-Behrami vola al comando davanti a Tippler! Male Suter | a breve Brignone e Goggia

(Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI BEAVER CREEK I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 18.44 ALLARA GUT-! Il pettorale rosso anticipa Tippler per 0?39! 18.43 Incrementa Gut dopo il muro! 45 centesimi! 18.43 36 CENTESIMI DI VANTAGGIO PER GUT AL PRIMO INTERMEDIO! L’elvetica parte alla grande. 18.42 Mowinkel arriva a 0?59 da Tippler, anche lei ha perso notevolmente sul muro. 18.41 1?01!! Nettamente dietro a Tippler, Corinne! Brutta prova. 18.40 1?13 di ritardo per!! Ha perso tantissimo nella parte centrale! Troppo conservativa la svizzera. 18.39 Subito 18 centesimi di vantaggio per l’elvetica. La visibilità sembra essere migliorata. 18.38 Gara interrotta per ...

LAKE LOUISE - Dopo il bis di Goggia in discesa, è il momento del live di Super G femminile. Può essere la giornata di Brignone, occhio alle austriache. La diretta testuale del supergigante femminile di Lake Louise 2021, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.