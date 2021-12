LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA | partenza ritardata alle 21 30 per il vento

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41: Questa la classifica di Coppa del Mondo dilibera dopo le prime due prove: 1 MAYER Matthias AUT 180 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 129 3 FEUZ Beat SUI 120 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 109 5 PARIS Dominik ITA 77 6 ODERMATT Marco SUI 66 6 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 66 8 HINTERMANN Niels SUI 58 9 FRANZ Max AUT 51 10 HEMETSBERGER Daniel AUT 50 20.36: La buona notizia è che l’organizzazione, dopo aver rimosso lo striscione di arrivo, ha piazzato due porte per delimitare la linea del traguardo (per evitare che lo striscione voli via). Quindi c’è ancora la speranza di disputare la gara 20.32: Oltre non si potrà andare.21 verrà presa l’ultima decisione. Teniamo ovviamente monitorata la situazione 20.31:differita21.30 20.26: ...